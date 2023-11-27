МИД Турции поприветствовал договоренность между Азербайджаном и Арменией

МИД Турции заявил о том, что приветствует укрепление доверия между Баку и Ереваном. В ведомстве также выразили надежду на заключение мирного договора.

Турецкое внешнеполитическое ведомство позитивно оценило совместное заявление администрации президента Азербайджанской Республики и аппарата премьер-министра Армении.

«Поддерживаем решение продолжить обсуждения касательно дополнительных шагов по укреплению доверия. Желаем скорейшего подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, что станет одним из важнейших событий в процессе установления постоянного мира и стабильности на Южном Кавказе»

– МИД Турции

Накануне стало известно, что в результате приговорив между администрацией азербайджанского президента и аппаратом армянского премьер-министра, было решено, что Баку освобождает 32 армянских военнослужащих, Армения – двоих азербайджанских военных. Кроме того, стороны в очередной раз подтвердили намерение нормализовать отношения и достичь мирного договора.