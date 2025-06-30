МИД РФ вручил Рахману Мустафаеву ноту протеста

В МИД России вручили дипломатическому представителю Азербайджана ноту протеста в связи с задержанием журналистов в Баку.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин во время встречи с послом Азербайджана Рахманом Мустафаевым передал вербальную ноту протеста "с требованием немедленного освобождения российских журналистов".

Отметим, что в Баку были задержаны российские журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов.

Напомним, что 27 июня российские силовики провели в Екатеринбурге операцию в рамках расследования уголовного дела об убийстве, совершенном в 2001 году. Погибли два человека.

Инцидент вызвал жесткую реакцию со стороны Баку, в МИД страны потребовали от властей РФ провести тщательное расследование.