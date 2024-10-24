Вестник Кавказа

Дмитрий Солонников: открытое расследование инцидента в Екатеринбурге поможет Москве и Баку выйти из кризиса

Директор Институт современного государственного развития Дмитрий Солонников призвал к прозрачному расследованию задержания граждан в Екатеринбурге, в ходе которого погибли братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. Он подчеркнул, что это позволит разрешить кризис, возникший в российско-азербайджанских отношениях.

Эксперт предупредил, что на российском пространстве сейчас будет действовать три разноправленных подхода к перспективам российско-азербайджанского союзничества, а также рассказал о путях урегулирования сложившейся ситуации.

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