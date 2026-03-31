МИД РФ осудил удар по Свято-Николаевскому собору в Тегеране

МИД РФ осудил удар по Свято-Николаевскому собору в Тегеране
Официальный представитель МИД России прокомментировала атаку со стороны США по православному Свято-Николаевскому собору в иранской столице. По ее словам, зданию нанесли значительный ущерб.

Россия решительно осуждает удар по Свято-Николаевскому собору в Тегеране, нанесенный ВВС США и Израиля, такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что инцидент произошел еще два дня назад.

Как подчеркнула официальный представитель российского дипведомства, зданию собора был нанесен значительный материальный ущерб.

"Шокированы известием о серьезных повреждениях и значительном материальном ущербе, нанесенном 1 апреля Свято-Николаевскому собору Тегерана в результате очередной воздушной атаки американо-израильского тандема"

– Мария Захарова

Свято-Николаевский собор является уникальным историко-архитектурным памятником иранской столицы, отметила она. Это единственный храм РПЦ, который входит в список культурного наследия ИРИ.

Кроме того, этот собор имеет большое значение для русской диаспоры в Иране, а также местом объединения всех православных города.

"С 1945 года этот религиозный центр являлся местом силы для русской православной диаспоры и духовной связи с исторической родиной"

– Мария Захарова

