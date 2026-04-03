МИД Ирана подготовил ответ на предложения о перемирии с США

Официальный представитель МИД Ирана сообщил, что Тегеран разработал собственные условия прекращения огня в ответ на американский мирный план.

Иран подготовил собственный план по прекращению огня и завершению вооруженного противостояния на Ближнем Востоке. Как заявил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи, Тегеран уже сформировал ответную инициативу, которая базируется исключительно на национальных интересах страны, и обнародует ее содержание в подходящее время.

"Мы уже представили четкий план. В нем мы сформулировали свой собственный набор требований, основанный на наших собственных интересах. Мы не стесняемся открыто заявлять о своих законных требованиях. Стороны выдвигали свои позиции через посредников с самого начала, и передача сообщений по-прежнему является естественной"

- Эсмаил Багаи

Отдельное внимание представитель МИД уделил ситуации вокруг судоходства в Ормузском проливе. Данный вопрос обсуждался на уровне заместителей министров иностранных дел Ирана и Омана. Багаи отметил, что за последние дни Тегеран принял ряд мер для обеспечения безопасности в этой акватории в рамках международного права.

"Иран и Оман - две прибрежные страны, безопасность прохода которых вызывает озабоченность у обеих стран. В последние несколько дней Иран принял ряд мер безопасности, основанных на международном праве, для защиты безопасности в этом водном пути "

- Эсмаил Багаи

Он также добавил, что иранская сторона не позволит проходить через пролив судам противника. По словам дипломата, данные шаги направлены на недопущение провокаций и защиту территориальных вод государства на фоне сохраняющейся напряженности в регионе.