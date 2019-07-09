МИД: граждане Азербайджана и ЕС стали чаще ездить друг к другу

МИД Азербайджана рассказал, что между Азербайджаном и странами Европы увеличилось количество взаимных визитов.

Граждане Азербайджанской Республики и Европейского союза в этом году стали чаще совершать взаимные поездки. Такие данные были озвучены Министерством иностранных дел АР на встрече Совместного комитета по упрощению визового режима между республикой и ЕС.

В процессе заседания власти республики и представители Евросоюза обсудили развитие сотрудничества и внедрение мер, которые помогут упростить получения виз.

Кроме этого, на встрече обсуждались вопросы, которые связаны с трудностями при получении виз гражданами республики. Представителями двух сторон был выбран ряд механизмов для того, чтобы устранить подобные проблемы.