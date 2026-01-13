МИД Германии призвал соотечественников уехать из Ирана

МИД Германии на протестов в Иране обратился к соотечественникам, находящимся в настоящее время на территории этой страны.
В ведомстве отметили, что гражданам ФРГ следует уехать из Исламской Республики.
"Гражданам Германии настоятельно рекомендуется покинуть Иран. Существует риск произвольных задержаний и арестов"
– МИД Германии
Там уточнили, посольство ФРГ в Тегеране может оказывать консульскую помощь лишь в ограниченном объеме, а дальнейшее ухудшение ситуации с безопасностью в регионе все еще нельзя исключать.
"Находясь в Иране, избегайте участия в политических мероприятиях, демонстрациях и в целом держитесь подальше от крупных скоплений людей"
– МИД ФРГ
В публикации также сказано, что живущим в Иране немцам следует зарегистрироваться в антикризисном реестре помощи гражданам за рубежом ELEFAND.
Напомним, в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты и высокой инфляции в Иране начались масштабные протесты. После призывов, которые сделал в начале января Реза Пехлеви, сын свергнутого в 1979 году иранского шаха, протесты активизировались.