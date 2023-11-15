МИД Азербайджана: влияние третьих лиц ухудшает обстановку в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана выступил с заявлением, что деструктивные действия некоторых третьих стран не способствую миру в регионе.

Разрушительное влияние третьих сторон на обстановку на Южном Кавказе не приведет к миру и стабильности в регионе. С таким заявлением выступил глава министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов на Европейской конференции, которая проходила в столице Северной Македонии.

Байрамов также подчеркнул, что вооружение Армении и увеличение ее военного потенциала дестабилизирует обстановку в регионе и не способствует мирной повестке.

В процессе своего выступления министр рассказал о перспективах отношений между Азербайджаном и Арменией, также выразил точку зрения АР на ситуацию в регионе.

Кроме этого, Байрамов рассказал о проведении антитеррористических мероприятий на территории Карабахского экономического района 19 сентября и о том, что власти Армении препятствуют установлению мира в регионе.

Также глава МИД сообщил о восстановительных и строительных работах, которые проводятся на территории Карабахского экономического района. Он подчеркнул, что процесс возрождения осложняется минной угрозой, которая создала Армения.