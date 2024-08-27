Выборы в Азербайджане: ЦИК сообщит о ходе голосования 5 раз

ЦИК будет представлять информацию о ходе голосования, а также о явке на избирательные участки на выборах в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана пять раз в течение дня голосования. Об этом, сообщает корреспондент "Вестника Кавказа", рассказал председатель комиссии Мазахир Панахов.
По его словам, данные будут оглашаться в 10:00,12:00, 15:00, 17:00 и 19:00 по местному времени, то есть в 9:00, 11:00, 14:00, 16:00 и 18:00 мск.
Кроме того, Панахов рассказал о том, как будет проводиться exit-poll. Глава ЦИК уточнил, что экзит-полл будет проведен на 2,5 тыс избирательных участках. Осуществлять опросы будут три международные организации.
"Exit-poll проведут Центр социологических исследований, Лига защиты трудовых прав граждан совместно с ORACLE ADVISORY GROUP (США), а также Общественное объединение социальных исследований "Терегги" совместно с итальянской исследовательской компанией SWG S.P.A."
– Панахов