Вестник Кавказа

Мехрибан Алиева поздравила Рамана Салея с серебром Паралимпиады

Мехрибан Алиева поздравила Рамана Салея с серебром Паралимпиады
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала поздравление представителю сборной Азербайджана по параплаванию Раману Салею: парапловец завоевал серебряную медаль в Париже.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем аккаунте в соцсети поздравила азербайджанского парапловца Рамана Салея с достижением: спортсмен завоевал серебряную награду на Летней Паралимпиаде в Париже.

"Серебряная медаль! Парапловец Раман Салей достойно представил Азербайджан на Летних Паралимпийских играх "Париж-2024"! Искренне поздравляю нашего спортсмена, желаю ему сил, энергии и новых побед!"

– Мехрибан Алиева

Напомним, на сегодня в копилке сборной Азербайджана уже три медали Паралимпиады: по одной золотой, серебряной и бронзовой.

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