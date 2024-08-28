Мехрибан Алиева поздравила Рамана Салея с серебром Паралимпиады

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала поздравление представителю сборной Азербайджана по параплаванию Раману Салею: парапловец завоевал серебряную медаль в Париже.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем аккаунте в соцсети поздравила азербайджанского парапловца Рамана Салея с достижением: спортсмен завоевал серебряную награду на Летней Паралимпиаде в Париже.

"Серебряная медаль! Парапловец Раман Салей достойно представил Азербайджан на Летних Паралимпийских играх "Париж-2024"! Искренне поздравляю нашего спортсмена, желаю ему сил, энергии и новых побед!"

– Мехрибан Алиева

Напомним, на сегодня в копилке сборной Азербайджана уже три медали Паралимпиады: по одной золотой, серебряной и бронзовой.