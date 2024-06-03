МИД Азербайджана: Баку имеет право требовать изменения конституции Армении

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением о том, что страна имеет право потребовать внести изменения в конституцию Армении.

Баку вправе потребовать изменить положение Конституции Армении, где затронута нацбезопасность Азербайджана. С таким заявлением выступил пресс-секретарь МИД АР Айхан Гаджизаде после того, как дипломатическое представительство РА назвало изменение конституции вмешательством в дела страны.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Армения имеет территориальные претензии к Азербайджану, которые подтверждаются правовыми документами. В частности, в конституции страны есть призыв к объединению РА с Карабахским экономическим районом.

"Азербайджан имеет легитимное право требовать исключения из конституции этого положения, которое непосредственно затрагивает его национальную безопасность, и это не может квалифицироваться как вмешательство во внутренние дела Армении"

- Айхан Гаджизаде

Гаджизаде сообщил, что таким образом, Армения не стремится укрепить мир между странами и может возобновить агрессию против Азербайджана.

"У Армении нет никаких моральных оснований сомневаться в искренности Азербайджана в мирном процессе, учитывая, что он инициирован именно Баку"

- Айхан Гаджизаде

Дипломатический представитель подчеркнул, что у Армении есть единственный вариант достичь стабильности в регионе с помощью налаживания отношений с соседними странами и уважать их территориальную целостность.

Ранее лидер Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что подписание мирного договора между АР и РА невозможно без внесения изменений в конституцию Армении.