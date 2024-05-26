Крупный гастрономический фестиваль стартует в Сочи 24 июня

В Сочи на следующей неделе будет проходить международный фестиваль "Кухня без границ".
"Для развития индустрии гостеприимства, кулинарного и гастрономического туризма, сохранения культуры и обычаев разных народов в Сочи пройдет фестиваль "Кухня без границ"
– департамент курортов Сочи
Мероприятие продлится с 24 по 30 июня. На гастрофестивале будут представлены традиционные блюда региона и национальной кухни.
"В нашем многонациональном городе представлено множество различных кухонь мира на любой вкус. Участие в международном фестивале дает предприятиям и организациям возможность громко заявить о себе"
– глава департамента Святослав Ершов
Впервые гастрономический фестиваль провели в 2013 году. Ежегодно "Кухню без границ" принимают разные регионы России.