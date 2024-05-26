Вестник Кавказа

Крупный гастрономический фестиваль стартует в Сочи 24 июня

Пахлава
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сочи примет гастрофестиваль "Кухня без границ". Праздник для гурманов продлится неделю и начнется 24 июня. Гости смогут поближе познакомиться с блюдами различных национальных кухонь.

В Сочи на следующей неделе будет проходить международный фестиваль "Кухня без границ".

"Для развития индустрии гостеприимства, кулинарного и гастрономического туризма, сохранения культуры и обычаев разных народов в Сочи пройдет фестиваль "Кухня без границ"

– департамент курортов Сочи

Мероприятие продлится с 24 по 30 июня. На гастрофестивале будут представлены традиционные блюда региона и национальной кухни.

"В нашем многонациональном городе представлено множество различных кухонь мира на любой вкус. Участие в международном фестивале дает предприятиям и организациям возможность громко заявить о себе"

– глава департамента Святослав Ершов

Впервые гастрономический фестиваль провели в 2013 году. Ежегодно "Кухню без границ" принимают разные регионы России.

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