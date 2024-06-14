Новый сквер Симферополя может носить имя Владимира Жириновского

В скором времени в столице Крыма появится сквер имени Владимира Жириновского – он раскинется недалеко от городского автовокзала, возле площади Николая Багрова, поведал Госсовета Крыма Николай Волков.

Власти столицы Крыма Симферополя приняли решение назвать новый сквер, который появится в городе рядом с площадью Николая Багрова, недалеко от гостиницы "Москва" и городского автовокзала, именем известного российского политика Владимира Жириновского, сообщил председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия депутат Николай Волков.

Участок под будущий сквер уже выделен, его поставили на кадастровый учет. Окончательно вопрос о его названии будет решен на повторном заседании комиссии, отметил депутат, передает "АиФ-Крым".

Сейчас будущий сквер находится в стадии строительства, когда конкретно оно будет завершено, не сообщается.