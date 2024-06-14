Вестник Кавказа

Новый сквер Симферополя может носить имя Владимира Жириновского

Новый сквер Симферополя может носить имя Владимира Жириновского
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени в столице Крыма появится сквер имени Владимира Жириновского – он раскинется недалеко от городского автовокзала, возле площади Николая Багрова, поведал Госсовета Крыма Николай Волков.

Власти столицы Крыма Симферополя приняли решение назвать новый сквер, который появится в городе рядом с площадью Николая Багрова, недалеко от гостиницы "Москва" и городского автовокзала, именем известного российского политика Владимира Жириновского, сообщил председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия депутат Николай Волков.

Участок под будущий сквер уже выделен, его поставили на кадастровый учет. Окончательно вопрос о его названии будет решен на повторном заседании комиссии, отметил депутат, передает "АиФ-Крым".

Сейчас будущий сквер находится в стадии строительства, когда конкретно оно будет завершено, не сообщается.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1180 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Северной Осетии появится 13 новых кемпингов и глэмпингов

В Северной Осетии появится 13 новых кемпингов и глэмпингов

Курорт &quot;Турьев Хутор&quot; в Сочи будет строиться экологично

Курорт "Турьев Хутор" в Сочи будет строиться экологично

В Краснодарском крае за два года появится 21 школа

В Краснодарском крае за два года появится 21 школа

Астраханский ЗАГС закроют на два года

Астраханский ЗАГС закроют на два года

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы