Молодые жители Ставрополья все чаще строят свои дома

На Ставрополье за последние три года почти в 50 раз вырос спрос на строительство частных домов: чаще других кредиты под это берут молодые жители края, возраст которых не превышает 35 лет.

В Ставропольском крае наблюдается интересная тенденция - только за последние три года спрос на строительство собственных жилых домов в рамках ипотеки вырос в 45 раз, сообщил заместитель управляющего Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов.

Если в 2021 году у ставропольского отделения самого крупного в России банка было только 35 утвержденных заявок на ипотечное кредитование, то в минувшем 2023 году банк утвердил 1,5 тыс таких заявок, а самыми востребованными из них стали программы "Господдержка 2020", семейная и ИТ-ипотека, передает "АиФ-Ставрополье".

Интересна и другая статистика - чаще других ипотеку на индивидуальное строительство берут молодые люди в возрасте до 35 лет, это 42% от всех заемщиков, а значит – молодежь все чаще выбирает для жительства родной регион, а не рвется в крупные города, как было раньше.

Важно и то, что в нынешнем 2024 году среди тех, кто строит дом с привлечением ипотеки, выросло число женщин – связано это не только с возможностью использовать для этого материнский капитал, но и с ростом числа женщин в IT-бизнесе, полагают в банке.