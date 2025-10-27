Между Ереваном и Баку идут контакты по всем направлениям – Араик Арутюнян

Между Арменией и Азербайджаном плотно устанавливается сотрудничество по всем направлениям, заявил руководитель аппарата председателя правительства Армении Никола Пашиняна Араик Арутюнян, сообщают близкие к источнику армянские СМИ.
Также Арутюнян оценил темп переговоров Еревана и Баку, назвав его "неплохим". Основной целью переговоров он назвал подписание мирного договора.
В рамках переговоров также обсуждаются вопросы обозначения и безопасности границ, установление сотрудничества в разных сферах.
Напомним, ранее мы писали о том, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава государства подчеркнул, что это факт ярко свидетельствует: мир между Азербайджаном и Арменией существует уже не только на бумаге, он нашел воплощение и на практике.