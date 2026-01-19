Вестник Кавказа

Мероприятие в память о Черном январе прошло в посольстве Азербайджана в Москве

© Фото: посольство Азербайджана в России
Траурное мероприятие, посвященное 36-й годовщине Черного января, состоялось сегодня в посольстве Азербайджана в Баку

В посольстве Азербайджана в России состоялось траурное мероприятие к 36-й годовщине Черного января, сообщает пресс-служба дипмиссии.

В событии участвовали представители азербайджанской общины в столице России, российской интеллигенции, прессы, а также азербайджанские студенты московских вузов.

"Память шехидов, павших в результате трагических событий 20 Января, была почтена минутой молчания"

– посольство Азербайджана в России

Далее состоялось возложение венков и цветов к стенду с именами жертв Черного января и фотографиями, на которых запечатлена трагедия.

