Мероприятие в память о Черном январе прошло в посольстве Азербайджана в Москве

Траурное мероприятие, посвященное 36-й годовщине Черного января, состоялось сегодня в посольстве Азербайджана в Баку
В посольстве Азербайджана в России состоялось траурное мероприятие к 36-й годовщине Черного января, сообщает пресс-служба дипмиссии.
В событии участвовали представители азербайджанской общины в столице России, российской интеллигенции, прессы, а также азербайджанские студенты московских вузов.
"Память шехидов, павших в результате трагических событий 20 Января, была почтена минутой молчания"
– посольство Азербайджана в России
Далее состоялось возложение венков и цветов к стенду с именами жертв Черного января и фотографиями, на которых запечатлена трагедия.