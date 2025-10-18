Мэрия Гюмри ответит на задержание градоначальника

Мэрия второго по величине города Армении Гюмри приняла решение завтра в полном составе объявить забастовку из-за задержания правоохранителями градоначальника и главного архитектора по подозрению в коррупции.

Завтра рабочий день в городской администрации армянского Гюмри, второго по величине города страны, начнется с забастовки – так работники мэрии решили отреагировать на задержание полицейскими градоначальника Вардана Гукасяна и еще семерых человек по обвинению в получении взятки, заявил вице-мэр и его зять Аветис Аракелян.

"Мэрия с завтрашнего дня, 21 октября, объявляет забастовку"

- Аветис Аракелян

Как полагает следствие, чиновники получили мзду в размере $10 тыс от предпринимателя Севака Гомцяна, владеющего сетью магазинов "Фабрика", за то, что закрыли глаза на незаконное строение площадью около 1,5 тыс кв м на улице Гарегина Нжде, передает Sputnik Армения.

Помимо коррупционного скандала Гукасян оказался и фигурантом дела о массовых беспорядках – утром при задержании градоначальника его пытались отстоять сторонники, которые всячески мешали правоохранителям, что вылилось в многочасовое противостояние – были задержаны 23 человека.

Как пояснили в Антикоррупционном комитете страны, в рамках возбужденного уголовного дела в отношении восьми лиц, включая главу города, были вынесены решения об инициировании публичного уголовного преследования и их задержании.