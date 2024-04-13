Масштабную очистку берегов рек и водоемов проведут в Кабардино-Балкарии

В конце этой недели в Кабардино-Балкарии проведут масштабную очистку берегов рек и водоемов. Об этом сказано в заявлении администрации главы региона.
"Планируется, что на расчистку берегов водоемов выйдут порядка 30 тыс. волонтеров. Экологическая инициатива объединит все муниципальные районы и городские округа"
– пресс-служба администрации
Очистить планируется водоохранные зоны и поймы рек.
"Во всех населенных пунктах республики будет проведена санитарная очистка водоохранных зон и пойм водных объектов (реки – Чегем, Черек, Малка, Баксан, Урвань, Терек, Аргудан, Урух, Лескен и Золка)"
– администрация руководителя республики
Главное мероприятие в рамках акции запланировано на воскресенье, 28 апреля. В этот день волонтеры займутся расчисткой прибрежной территории реки Нальчик.