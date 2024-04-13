Вестник Кавказа

Масштабную очистку берегов рек и водоемов проведут в Кабардино-Балкарии

Чегемские водопады
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Администрация главы КБР анонсировала проведение акции по очистке берегов водоемов. В ней примут участие десятки тысяч волонтеров.

В конце этой недели в Кабардино-Балкарии проведут масштабную очистку берегов рек и водоемов. Об этом сказано в заявлении администрации главы региона.

"Планируется, что на расчистку берегов водоемов выйдут порядка 30 тыс. волонтеров. Экологическая инициатива объединит все муниципальные районы и городские округа"

– пресс-служба администрации

Очистить планируется водоохранные зоны и поймы рек.

"Во всех населенных пунктах республики будет проведена санитарная очистка  водоохранных зон и пойм  водных объектов (реки – Чегем, Черек, Малка, Баксан, Урвань, Терек, Аргудан, Урух, Лескен и Золка)"

– администрация руководителя республики

Главное мероприятие в рамках акции запланировано на воскресенье, 28 апреля. В этот день волонтеры займутся расчисткой прибрежной территории реки Нальчик.

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