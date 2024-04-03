Россия, Азербайджан и Казахстан спасли 63 тюленя на Каспии

Российские, азербайджанские и казахстанские пограничники с начала апреля запустили рейд на Каспийском море. Его результатом стало спасение 63 тюленей и тысячи осетров. У браконьеров забрали почти 190 км рыболовных сетей и 39 лодок.

Официальные представители КНБ Казахстана рассказали сегодня о больших достижениях совместной работы с пограничниками России и Азербайджана в деле борьбы против браконьерства в Каспийском море. По их данным, только за первые две недели текущего месяца в море были пойманы с поличным 63 браконьера.

У браконьеров, задействовавших для преступлений 39 лодок, были изъяты и возвращены в море незаконно выловленные 63 тюленя, 1041 осетр и свыше 14,6 тыс других рыб.

"С 1 апреля Пограничной службой КНБ Казахстана совместно с заинтересованными государственными органами республики, а также пограничными ведомствами Азербайджана и России проводится очередной этап оперативно-профилактических мероприятий по охране биологических ресурсов Каспийского моря"

– КНБ Казахстана

У преступников было изъято огромное количество рыболовных сетей – их общая длина оценивается почти в 190 км. Всего 63 браконьера были оштрафованы на $6600, а предотвращенный ущерб одному только Казахстану превзошел $4,5 млн.