Сообщения о разливе нефти на Каспии проверяет Минэнерго Казахстана

Власти Казахстана начали проверку информацию о нефтяном пятне в Каспийском море. Ранее о разливе возле Кашагана сообщили экологи со ссылкой на спутниковые снимки.
Министерство энергетики Казахстана организовало проверку в связи с сообщениями о разливе нефти в Каспийском море неподалеку от месторождения Кашаган.
"Мы занимаемся проверкой информации. Сейчас идет анализ снимков космического мониторинга, которые показывают неоднозначную картину. То есть показывает как природное явление. Производится забор проб воды по всей акватории. Пока на данном этапе разлив нефти не подтверждается"
– глава ведомства Алмасадам Саткалиев
Работы продолжится, на место будут направлены экологи, добавил министр.
Ранее оператор нефтяного месторождения Кашаган сообщил, что проверка не выявила утечек, на Кашагане ни разу с начала эксплуатации не случалось разливов или утечек.