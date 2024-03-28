Разлив нефти на Каспии не связан с месторождением Кашаган - оператор

Оператор месторождения Кашаган сообщил о том, что утечек нефти не было. Ранее экологии сообщили, что в Каспийском море дрейфует нефтяное пятно.

Компания NCOC, оператор Северо-Каспийского проекта, включающего три нефтяных месторождения, в том числе Кашаган, опроверг информацию о разливе нефти на Кашагане.

"Информация о предполагаемой утечке нефти, сточных вод или других жидкостей на морском комплексе месторождения Кашаган 30 марта 2024 года, в 7:43 (GMT+5) или 2:43 (UTC), не была доказательно подтверждена"

– оператор

Спутниковые снимки от 30 марта и 2 апреля показали, что на территории Северного Каспия, в том числе на небольшом участке к северу от острова D месторождения Кашаган, наблюдалось нефтяное пятно. В последующие дни на снимках пятно не было обнаружено.

"Указанный в публикации участок вблизи острова D был обследован, каких-либо разливов и утечек не обнаружено. Морские объекты компании NCOC работают в штатном режиме"

– оператор

По данным экологов, площадь разлива нефти, выявленного при помощи спутникового мониторинга, составляет 7 кв км.