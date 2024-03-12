В Каспии обнаружен крупный разлив нефти

В акватории Каспийского моря было найдено крупное нефтяное пятно. Причиной могла стать утечка на нефтяном месторождении.

Порядка 7 кв км нефтяного разлива было обнаружено в акватории Каспийского море недалеко от месторождения Кашаган. Информацию об этом распространила глава казахстанского общественного центра эколого-правовой инициативы "Глобус" Галина Чернова.

Она уточнила, что такие данные были получены с помощью спутника Sentinel-1A.

"По данным космического мониторинга 30 марта сего года в районе Кашаганского месторождения на Каспийском море выявлен нефтяной разлив <...> Площадь разлива около 7 кв. км, пятно дрейфовало на север Каспийского моря"

- Галина Чернова

По информации специалиста, причиной могла стать утечка при нефтедобыче или же непредвиденная ситуация на одном из кораблей.

В Минэнерго РК рассказали, что готовят информацию по этому случаю.

Кашаган одно из крупнейших мест, где добывают нефть, которое было открыто за последние десять лет. Добыча нефти здесь насчитывается до 13 млрд баррелей.