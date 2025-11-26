Вестник Кавказа

Маматханов возглавил Кизилюрт

Саид Маматханов избран главой Кизилюрта. На этом посту он сменил Амирхана Амирханова, руководившего мэрией с октября 2023 года.

Мэром Кизилюра стал Саид Маматханов. Об этом сказано в сообщении, распространенном 27 ноября пресс-службой городской администрации.

Маматханов был единогласно избран главой города депутатами городского собрания.

"В рамках 23-й сессии собрания депутатов городского округа "город Кизилюрт" в ходе открытого голосования главой города единогласно избран Саид Маматханов"

– пресс-служба администрации

Напомним, Маматханов был назначен и.о. главы Кизилюрта в августе нынешнего года. До него этот пост занимал Амирхан Амирханов.

