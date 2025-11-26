Маматханов возглавил Кизилюрт

Саид Маматханов избран главой Кизилюрта. На этом посту он сменил Амирхана Амирханова, руководившего мэрией с октября 2023 года.
Мэром Кизилюра стал Саид Маматханов. Об этом сказано в сообщении, распространенном 27 ноября пресс-службой городской администрации.
Маматханов был единогласно избран главой города депутатами городского собрания.
"В рамках 23-й сессии собрания депутатов городского округа "город Кизилюрт" в ходе открытого голосования главой города единогласно избран Саид Маматханов"
– пресс-служба администрации
Напомним, Маматханов был назначен и.о. главы Кизилюрта в августе нынешнего года. До него этот пост занимал Амирхан Амирханов.