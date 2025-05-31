Макрон поддержал движение к миру между Баку и Ереваном

Эммануэль Макрон отметил, что мирное соглашение между Баку и Ереваном станет важнейшим событием как для региона, так и для других стран.

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Глава Франции высказался о процессе нормализации между Арменией и Азербайджаном, отметив важность подписания мирного соглашения как для региона, так и для ситуации за его пределами.

"Рад приветствовать премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Париже. Я подтвердил поддержку Франции его смелым усилиям по достижению мира с Азербайджаном. Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном в кратчайшие сроки откроет новую главу для всех стран и народов региона и за его пределами"

– Эммануэль Макрон

Ранее о процессе нормализации между Баку и Ереваном высказался президент США Дональд Трамп. По словам Трампа, конфликт будет урегулирован в скором времени.