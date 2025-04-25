Махачкалинское "Динамо" приобрело полузащитника из Марокко

"Динамо" Махачкала арендовала опорника Мехди Мубарика. Он является чемпионом Марокко и обладателем Кубка страны. Он привлекался к играм за молодежную сборную.

Махачкалинское "Динамо" объявило о подписании марокканского опорного полузащитника Мехди Мубарика. Футболист будет выступать за клуб из Дагестана на правах аренды до конца сезона.

Отмечается, что права на 24-летнего хавбека принадлежат клубу "Аль-Айн" из ОАЭ. При этом в договоре прописана опция возможного выкупа футболиста махачкалинской командой.

Стоит отметить, что Мубарик начинал свою профессиональную карьеру в марокканском клубе "Фатх Юнион Спорт". В 2022 году опорный полузащитник перебрался в Арабские Эмираты.

До переезда в Дагестан футболист провел по одному сезону в известных клубах Марокко – "Радже Касабланка" и "Видаде", с которым этим летом участвовал в Клубном чемпионате мира 2025.

Мубарик в составе "Раджа Касабланка" становился победителем местного футбольного первенства, а также обладателем Кубка Марокко. Он также привлекался в молодежную сборную страны.