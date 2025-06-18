Махачкалинское "Динамо" получит почти полмиллиарда рублей от РПЛ

Гендиректор махачкалинского "Динамо" рассказал о доходах клуба. По его словам, в этом году они увеличатся в полтора раза.

Доходы махачкалинского футбольного клуба "Динамо" в нынешнем сезоне будут выше, чем в прошлом. Об этом сообщил его гендиректор Шамиль Газизов.

Он подчеркнул, что в том году "Динамо" получило примерно 300 млн рублей, а в этом клубу предоставят в полтора раза больше, передает "РБ Спорт".

"Год назад вы говорили мне о желании клуба зарабатывать в РПЛ. Клуб получил около 300 млн рублей от лиги в прошлом сезоне. В этом будет 450. Плюс мы заработали на трансферах"

– Шамиль Газизов

Он добавил, что около 30 млн заработала медиагруппа махачкалинской команды.

"Наша медиагруппа заработала около 30 млн – по распределению от РПЛ в зависимости от работы медиакоманды. Плюс на трансферах мы еще можем заработать – два трансфера суммарно на полмиллиарда рублей мы еще держим, не отдаем игроков"

– гендиректор "Динамо"

Напомним, в сезоне 2024/25 махачкалинское "Динамо" заняло 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.