Вестник Кавказа

Махачкалинское "Динамо" сохранило своего наставника

Махачкалинское "Динамо" сохранило своего наставника
© Фото: пресс-служба ФК “Динамо“ Махачкала
"Динамо" из Махачкалы продлило контракт с главным тренером. Хасанби Биджиев возглавил дагестанский клуб в феврале прошлого года.

Махачкалинское "Динамо" объявило о продлении трудового соглашения со своим главным тренером Хасанби Биджиевым, информация опубликована на официальном сайте команды.

Новый контракт с наставником дагестанского клуба заключен до конца сезона 2025/2026. Российский специалист встал у руля махачкалинцев в феврале прошлого года.

Стоит отметить, что под руководством Биджиева махачкалинцы впервые в своей истории пробились в Российскую Премьер-лигу. В сезоне 2024/2025 "Динамо" сохранило прописку в РПЛ, заняв 11 место.

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