Махачкалинское "Динамо" сохранило своего наставника

"Динамо" из Махачкалы продлило контракт с главным тренером. Хасанби Биджиев возглавил дагестанский клуб в феврале прошлого года.
Махачкалинское "Динамо" объявило о продлении трудового соглашения со своим главным тренером Хасанби Биджиевым, информация опубликована на официальном сайте команды.
Новый контракт с наставником дагестанского клуба заключен до конца сезона 2025/2026. Российский специалист встал у руля махачкалинцев в феврале прошлого года.
Стоит отметить, что под руководством Биджиева махачкалинцы впервые в своей истории пробились в Российскую Премьер-лигу. В сезоне 2024/2025 "Динамо" сохранило прописку в РПЛ, заняв 11 место.