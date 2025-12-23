Махачев назвал ключевое условие для боя с Топурией

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев готов провести бой с действующим обладателем чемпионского пояса в легком весе Илией Топурией из Грузии.
Об этом он сам рассказал в интервью телеканалу "Матч ТВ".
"Бой с Топурией? Я открыт. Без проблем, могу с ним подраться"
– Ислам Махачев
При этом он подчеркнул, что не собирается ради этого поединка переходить в легкий вес.
"У меня уже был пояс в легком весе, меня никто не побеждал. Я просто оставил пояс и поднялся выше. Ради пояса мне это неинтересно. Если он хочет подняться – вэлком"
– российский боец UFC
Он добавил, что верит в то, что Топурия может перейти в полусредний вес.
"Он может подняться, потому что ничего не потеряет. Проиграет – вернется в свой легкий вес и будет защищать пояс"
– Ислам Махачев
Напомним, последний на данный момент бой Махачева состоялся в середине ноября 2025 года. Его соперником был Джек Делла Маддалена из Австралии. Победу в том поединке одержал российский боец.
Махачев провел уже 29 боев в смешанных единоборствах, одержав в них 28 побед. Его следующий поединок пройдет не раньше апреля 2026 года.