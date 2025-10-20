Махачев назвал имя вероятного следующего соперника в UFC

Через несколько дней Ислам Махачев проведет бой за пояс UFC в полусреднем весе. В преддверии поединка он озвучил имя спортсмена, который с большой долей вероятности будет его следующим соперником.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев рассказал, с кем он может провести следующий бой в случае победы над Джеком Делла Маддаленой из Австралии.

"После Джека, я думаю, будет Камару Усман. У него наибольшее число защит в полусреднем весе, и сейчас у него хорошая позиция"

– Ислам Махачев

Бой Махачев – Маддалена станет главным событием турнира UFC 322, который пройдет в Нью-Йорке в ночь с 15 на 16 ноября.

Напомним, на сегодняшний день Махачев провел в UFC 28 поединков. На его счету 27 побед и одно поражение.

Предыдущий бой Камару Усмана состоялся минувшим летом на турнире UFC on ESPN 69. Он победил американца Хоакина Бакли.