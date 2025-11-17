МАГАТЭ не прекращает плотный контакт с Ираном – Гросси

Глава МАГАТЭ сообщил о продолжающихся контактах с Ираном. Он отметил, что агентство стремится добиться полного возобновления инспекций.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на регулярной основе контактирует с Ираном для полного возобновления инспекций. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая 19 ноября на очередной сессии Совета управляющих организации.

Он подчеркнул, что сотрудники МАГАТЭ уже провели инспекции на объектах, которые не были затронуты в ходе июньских атак Израиля и Соединенных Штатов.

"Наши инспекторы снова в Иране и уже провели инспекции на объектах, не затронутых июньскими атаками, однако для возобновления инспекций в полном объеме требуется больше содействия (со стороны Ирана). Мы регулярно контактируем с Тегераном и продолжаем работать над полноценным возобновлением обычных верификационных процедур"

– Рафаэль Гросси

Напомним, конфликт между Израилем и Ираном обострился в начале лета. Удары по военным и ядерным объектам Исламской Республики были совершены еврейским государством в ночь с 12 на 13 июня. В течение следующих 24 часов последовал ответ Тегерана на эту атаку. Спустя неделю удары по ядерным объектам Ирана нанесли уже Соединенные Штаты, а еще через несколько дней стало Израиль и Исламская Республика договорились о перемирии.