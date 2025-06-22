МАГАТЭ больше не может отслеживать обогащенный уран в Иране

После недавней эскалации ирано-израильского конфликта Международное агентство по атомной энергии утратило возможность следить за местонахождением обогащенного урана в Иране.

Обострение конфликта между Ираном и Израилем лишило МАГАТЭ возможности понимать, где находится обогащенный уран в Иране, рассказал его генеральный директор Рафаэль Гросси.

"400 килограммов обогащенного до 60% урана – это серьезный вопрос"

– Гросси

По его словам, этот уран где-то есть, но МАГАТЭ потеряло его след после начала эскалации.

Гросси подчеркнул, что даже во время и сразу после военных действий Тегеран обязан привести инспекторов агентства к материалу.

Говоря о решении иранского парламента на время прервать сотрудничества ИРИ с МАГАТЭ, Гросси напомнил, что это сотрудничество не является одолжением со стороны Ирана – это обязательство Тегерана в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия. Поэтому, обратил внимание он, работа агентства в ИРИ должна быть восстановлена в максимально сжатые сроки.