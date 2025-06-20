Вестник Кавказа

Повышенной радиации вне ядерных объектов в Иране нет – МАГАТЭ

Повышенной радиации вне ядерных объектов в Иране нет – МАГАТЭ
© Фото: сайт МАГАТЭ
МАГАТЭ прокомментировало радиационную обстановку на территории Исламской Республики Иран после нанесения США ударов по трем ключевым объектам иранской ядерной программы.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) оценило радиационную обстановку в Иране сегодня утром – ночью ВВС США нанесли удары по ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице агентства в соцсети X.

"В связи с атаками на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, МАГАТЭ может подтвердить, что на данный момент не зафиксировано повышения уровня радиации за пределами объектов"

– МАГАТЭ

В агентстве заверили, что продолжат отслеживать ситуацию и по мере получения новых сведений будут публиковать их.

Ранее Национальный центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что признаков, которые могли бы говорить о радиационном загрязнении, после атаки США не обнаружено.

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