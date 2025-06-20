Повышенной радиации вне ядерных объектов в Иране нет – МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) оценило радиационную обстановку в Иране сегодня утром – ночью ВВС США нанесли удары по ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице агентства в соцсети X.
"В связи с атаками на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, МАГАТЭ может подтвердить, что на данный момент не зафиксировано повышения уровня радиации за пределами объектов"
– МАГАТЭ
В агентстве заверили, что продолжат отслеживать ситуацию и по мере получения новых сведений будут публиковать их.
Ранее Национальный центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что признаков, которые могли бы говорить о радиационном загрязнении, после атаки США не обнаружено.