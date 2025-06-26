Вестник Кавказа

Лучшие достопримечательности Абхазии назвали местные жители

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Какие достопримечательности Абхазии рекомендуют посетить местные жители? Список из пяти самых интересных локаций собран в результате опроса.

Что посмотреть в Абхазии? Ученые из МГУ и Абхазского госуниверситета провели в республике социологическое исследование "Семь чудес Абхазии: рейтинг исторических достопримечательностей", в рамках которого местные жители голосовали за интересные места.

Первое место в рейтинге занял Новый Афон - более 89% голосов. Второй достопримечательностью стал Лыхненский храм - почти 86%, следом разместились ресторан "Гагрипш" - 82,5%, а Каманский монастырь и дача Сталина на Холодной речке получили равное количество голосов - 82%.

Всего респондентам предлагался выбор из 22 достопримечательностей.

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