Лучшие достопримечательности Абхазии назвали местные жители

Какие достопримечательности Абхазии рекомендуют посетить местные жители? Список из пяти самых интересных локаций собран в результате опроса.

Что посмотреть в Абхазии? Ученые из МГУ и Абхазского госуниверситета провели в республике социологическое исследование "Семь чудес Абхазии: рейтинг исторических достопримечательностей", в рамках которого местные жители голосовали за интересные места.

Первое место в рейтинге занял Новый Афон - более 89% голосов. Второй достопримечательностью стал Лыхненский храм - почти 86%, следом разместились ресторан "Гагрипш" - 82,5%, а Каманский монастырь и дача Сталина на Холодной речке получили равное количество голосов - 82%.

Всего респондентам предлагался выбор из 22 достопримечательностей.