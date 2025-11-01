Лучник из Дагестана выиграл Кубок мира

Магомедариф Мирзаев из Дагестана принес сборной России золото на мировом первенстве по стрельбе из лука в корейском Ульсане.

Спортсмен из Дагестана Магомедариф Мирзаев стал победителем Кубка мира по стрельбе из традиционных луков, информирует пресс-служба Минспорта республики.

Мирзаев превзошел соперников в категории "Корейская мишень, 145 м". Интересно отметить, что в этой дисциплине абсолютными фаворитами считались лучники из Южной Кореи, где и проходили соревнования.

Дагестанский спортсмен внес значительный вклад в общекомандные достижения сборной России, которая на Кубке мира завоевала бронзу. Всего в турнире участвовали 82 национальные команды.