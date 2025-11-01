Вестник Кавказа

Лучник из Дагестана выиграл Кубок мира

Лучник из Дагестана выиграл Кубок мира
© Фото: Минспорта Дагестана
Магомедариф Мирзаев из Дагестана принес сборной России золото на мировом первенстве по стрельбе из лука в корейском Ульсане.

Спортсмен из Дагестана Магомедариф Мирзаев стал победителем Кубка мира по стрельбе из традиционных луков, информирует пресс-служба Минспорта республики. 

Мирзаев превзошел соперников в категории "Корейская мишень, 145 м". Интересно отметить, что в этой дисциплине абсолютными фаворитами считались лучники из Южной Кореи, где и проходили соревнования. 

Дагестанский спортсмен внес значительный вклад в общекомандные достижения сборной России, которая на Кубке мира завоевала бронзу. Всего в турнире участвовали 82 национальные команды.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
545 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.