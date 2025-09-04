Ловить рыбу запретят в новых районах российского сектора Каспия

Росрыболовство введет запрет на вылов рыбы в дополнительных районах Каспийского моря. Такая необходимость вызвана его обмелением.

Ловить рыбу скоро нельзя будет на новых участках Каспия, а точнее его российского сектора, рассказал замглавы Росрыболовства Василий Соколов.

Журналисты спросили у него, будут ли меняться и как именно границы Волжского предустевого запретного пространства, в котором рыба скапливается перед тем, как отправиться на нерест.

Соколов пояснил, что увеличивать его площадь не планируется, однако в то же время будут определены дополнительные районы, где рыбный промысел будет запрещен.

Замглавы ведомства напомнил об обмелении Каспийского моря, ускорившемся в последние годы. Он отметил, что из-за этого процесса сдвинулись границы побережья: теперь они в реальности уже далеки от воды. В результате районы перед устьями рек, в которых запрещали ловить рыбу, чтобы дать ей возможность уйти на нерест, уже фактически располагаются на суше.

"И предлагается сделать дополнительные районы, которые позволят рыбе лучше выживать, избежать повышенного пресса от вылова и дать лучше потомство"

– Василий Соколов