Ливан направит жалобу на Израиль в Совбез ООН

Власти Ливана обеспокоены строительством стены, которое начал Израиль на границе с ЛР. Бейрут подаст жалобу в СБ ООН.

Бейрут собирается подать жалобу в Совбез ООН из-за строительства Израилем стены на границе с Ливаном. Подчеркивается, что Тель-Авив игнорирует международно признанную "голубую линию", которая была закреплена в 2000 году.   

Власти Ливана мотивируют обращение тем, что жители юга теперь не смогут добраться до значительной части территории страны. 

Власти страны планируют присовокупить к жалобе доклады миссии ООН в Южном Ливане, которая осуждает действия Израиля и апеллирует к резолюции Совбеза ООН 1701.

