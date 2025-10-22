Лидеры стан ЕАЭС поддержали идею создания Евразийской киноакадемии

Идея создания киноакадемии стран Евразийского экономического союза, предложенная российским актером и кинорежиссером Никитой Михалковым, получил поддержку всех лидеров стран ЕАЭС, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявил, что лидеры зарубежных государств поддержали идею создания Евразийской киноакадемии, предложенную известным российским киноактером и кинорежиссером Никитой Михалковым.

Как отметил российский лидер, все его коллеги - главы государств и правительств, сразу поддержали инициативу Михалкова о создании такой киноакадемии, передает "АиФ".

Их реакция вполне понятна – она объясняется востребованностью таких проектов в современном мире, тех, которые направлены на укрепление национальной идентичности.

"Эти инициативы и идеи, без всякого преувеличения, выходят далеко за рамки национальных границ. Никита Сергеевич все придумал сам"

- Владимир Путин

Особенно приятно то, что такие вещи Михалков продумывает до мелочей – так, награду Евразийской кинопремии – "Бриллиантовую бабочку", он придумал и нарисовал сам, добавил глава государства.