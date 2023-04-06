Лидеры Китая и Франции провели переговоры

Опубликовано: 12:55, 6 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Си Цзиньпин провел переговоры с Эммануэлем Макроном. Детали встречи пока не приводятся. Также в честь приезда Макрона в Пекине была организована торжественная церемония.

Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с находящимся в Пекине президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча прошла в Доме народных собраний. Ее детали пока не разглашаются.

Ранее французский лидер стал участником приветственной церемонии, организованной по случаю его прибытия в Пекин. Мероприятие состоялось перед парламентом Китая.

В ходе торжественной церемонии главы государств наблюдали за маршем почетного караула Народно-освободительной армии КНР.