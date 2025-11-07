Лидеры Азербайджана, Турции и Пакистана провели трехстороннюю встречу в Баку

В столице Азербайджана городе Баку сегодня прошла трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа.

Сегодня, 8 ноября, в пятую годовщину Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне в Баку состоялась трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана Ильхама Алиева, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа.

В ходе беседы главы тех государств отметили близость народов трех стран а также их сотрудничество в политической, экономической, военной, культурно-гуманитарной и других областях, которое будет развиваться и дальше, передает Trend.

Также лидеры обменялись мнениями о перспективах трехстороннего формата сотрудничества Азербайджан-Турция-Пакистан.

В ходе встречи президент Турции и премьер-министр Пакистана еще раз поздравили главу Азербайджана с 5-й годовщиной Победы в Отечественной войне и отметили высокий уровень организации военного парада, прошедшего сегодня в Баку.