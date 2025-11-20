Лидерами по переселению в Армению стали граждане России

Лидерами по получению статуса временного и постоянного проживания в Армении за первое полугодие уходящего 2025 года стали граждане России – второе и третье места разделили граждане Индии и Ирана.

В первом полугодии 2025 года статус временного проживания (ВНЖ) в Армении был предоставлен 1815 гражданам других государств, а статус постоянного места жительства (ПМЖ) получили 1775 человек, лидером по числу заявок стала Россия, сообщили в Национальной службе статистики страны "Армстат".

Временный вид на жительство в стране за этот период получили 474 россиянина, вслед за ними с отрывом в 8 человек (466) следует Индия, на третьем месте почти с двукратным отрывом следует Иран (293 человека), передает Sputnik Армения.

По получению статуса ПМЖ безусловный лидер – Россия: такой статус был предоставлен 970 ее гражданам, на втором месте с огромным отрывом - всего 173 человека – следует соседняя Грузия. На третьем – 117 человек – граждане Сирии, сообщили в "Армстате".