Лидер Сирии поблагодарил Эрдогана за поддержку

Ахмед аш-Шараа выступил перед народом Сирии, поблагодарив Эрдогана за поддержку.

Президент переходного периода в Сирии Ахмед аш-Шараа выступил в эфире государственного канала "Аль-Ихбария", провозгласив начало новой эры в истории страны. Аш-Шараа также поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку.

"Я посетил президента Эрдогана — лидера, который уже 14 лет стоит рядом с нашим народом и несет огромную ответственность. Он принял миллионы сирийцев. В нем я увидел любовь, дружбу и полную решимость помочь Сирии встать на ноги"

– Ахмед аш-Шараа

Сирийский лидер в своем обращении отметил, что в арабской республике наступает новый этап развития. По словам аш-Шараа, Сирия станет "домом мира и совместного труда".

По словам аш-Шараа, новый Дамаск планирует заниматься экономическими вопросами, создавая благоприятные условия для инвестиций, а также обновляя законодательную базу. Лидер страны призвал партнеров из Турции и арабских стран принять участие в инвестпроектах в различных сферах.