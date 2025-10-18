Лев XIV принял Никола Пашиняна

Армянский премьер Никол Пашинян в рамках своей поездки в Ватикан нанес визит папе римскому Льву XIV и обсудил с ним мир между Арменией и Азербайджаном.

Пресс-служба председателя правительства Армении сообщила, что Никол Пашинян прибыл в Ватикан и принял участие в церемонии канонизации архиепископа Игнатия Малояна, которую проводил нынешний папа римский Лев XIV. Кроме того, состоялась встреча Никола Пашиняна и Льва XIV.

Сообщается, что на встрече премьер-министр Армении и папа римский обсудили вопросы обеспечения мира на Южном Кавказе, в частности установление мира между Баку и Ереваном.

"Его Святейшество приветствовал достигнутый в этом направлении прогресс и выразил надежду, что установление мира в регионе станет началом нового этапа сотрудничества и стабильности"

– пресс-служба Никола Пашиняна

Армянский премьер, в свою очередь подчеркнул стремление Еревана к мирному сосуществованию с соседями ради развития его страны и региона в целом.

Кроме этого, в рамках визита была поднята тема гуманитарных связей и двухсторонних отношений Ватикана и Армении. Армянский лидер подчеркнул важную роль церкви и духовного сотрудничества в целом, выразив надежду на его дальнейшее укрепление.