Лев XIV поздравил Баку и Ереван с подписанием Совместной декларации

Папа Римский Лев XIV поздравил Баку и Ереван с документальным закреплением в Вашингтоне мирных намерений.

Папа Римский Лев XIV поздравил Азербайджан и Армению с подписанием Совместной декларации о мирном урегулировании. Глава Римско-католической церкви отметил важность документа для установления стабильного и долгосрочного мира в регионе.

"Продолжим молиться за окончание войн. <…> Поздравляю Армению и Азербайджан с тем, что они подписали совместную декларацию о мире. Надеюсь, что это послужит установлению прочного мира на Кавказе"

– Папа Римский Лев XIV

Напомним, что 8 августа в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали Совместную декларацию, которая закрепляет движение Баку и Еревана к мирному урегулированию. Свою подпись под документом также поставил лидер США Дональд Трамп.