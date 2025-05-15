Летний спортфест впервые организуют в Кисловодске

В Кисловодске 10 августа впервые состоится спортфест, посвященный Дню физкультурника. Яркое событие охватит свыше 20 различных спортивных направлений.

Фестиваль "Спорт. Лето. Кисловодск" соберет на берегу Старого озера атлетов, фанатов активного отдыха и просто горожан, проинформировали в администрации города-курорта.

В рамках спортфеста проведут утренние зарядки, катание на велосипедах, водно-моторные гонки на Кубок главы города, турниры по пляжному самбо, шахматам и прочим дисциплинам. Участникам предложат занятия йогой на гамаках и сапбордах, аквааэробику и обучающие сессии по правильному питанию.

"Исторически в нашем городе тренировались, восстанавливали свое здоровье и готовились к соревнованиям ведущие спортсмены со всей России"

– мэр города Евгений Моисеев

Город активно развивает событийный туризм. Только за последние месяцы здесь прошли гастрофестиваль сыра и "Фестиваль воды". Летний спортфест станет первым в этой категории.

Кисловодск традиционно славится своими лечебными источниками и благоприятным климатом, привлекающим туристов круглый год. Новое спортивное событие призвано дополнить курортную программу и расширить возможности для активного отдыха на Кавминводах.