Леса будут охранять с помощью беспилотников в Ингушетии

Следить за ситуацией в лесах Ингушетии специалисты теперь будут с помощью дронов – в общей сложности регион получил три специальных БПЛА.
Поддерживать порядок в лесах Ингушетии специалистам помогут беспилотники, подробно о внедрении новых технологий рассказали в Минприроды Ингушетии.
"Минприроды получило три беспилотных комплекса "Геоскан-801""
– Минприроды РИ
Применять БПЛА в деле будут представители лесного направления ведомства. Они успешно прошли необходимое обучение.
Представитель министерства добавил, что с помощью аппаратов можно будет следить за состоянием лесов, обнаруживать нарушения законодательства об охране природы, а также улучшать систему экологического контроля в республике, передает "Интерфакс".