Леса будут охранять с помощью беспилотников в Ингушетии

Следить за ситуацией в лесах Ингушетии специалисты теперь будут с помощью дронов – в общей сложности регион получил три специальных БПЛА.

Поддерживать порядок в лесах Ингушетии специалистам помогут беспилотники, подробно о внедрении новых технологий рассказали в Минприроды Ингушетии.

"Минприроды получило три беспилотных комплекса "Геоскан-801""

– Минприроды РИ

Применять БПЛА в деле будут представители лесного направления ведомства. Они успешно прошли необходимое обучение.

Представитель министерства добавил, что с помощью аппаратов можно будет следить за состоянием лесов, обнаруживать нарушения законодательства об охране природы, а также улучшать систему экологического контроля в республике, передает "Интерфакс".