Лазерное освещение установят на трассах в Казахстане

Власти Казахстана решили внедрить новые технологии, которые помогут повысить уровень безопасности на дорогах. Пилотный проект уже реализуется на одной из трасс республики.

В Казахстане в целях повышения безопасности на дорогах установят лазерные подсветки. Реализацией проекта занимаются министерство внутренних дел и министерство транспорта республики.

Согласно информации, лазерные подсветки уже начали тестировать на республиканских дорогах. В частности, они появились на трассе Астана - Караганда – Алматы, передает Sputnik Казахстан.

"Система впервые применяется в Казахстане и размещена на участке Караганда – Балхаш: установлено 11 лазеров на 7 арках"

– пресс-служба МВД Казахстана

В министерстве пояснили, что лазерные подсветки помогут водителям ориентироваться во время сложных погодных условий. Кроме того, они позволят снизить риск засыпания за рулем, что в свою очередь должно привести к снижению количества ДТП.

Ранее сообщалось, что в прошлом году количество ДТП в Казахстане увеличилось на 14,4%. При этом в Минздраве республики отметили, что смертность на дорогах за это время снизилась почти на 10%.