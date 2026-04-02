Лавров прокомментировал резолюцию ООН по Ормузскому проливу

Проект Бахрейна по судоходству в Ормузском проливе, который сейчас обсуждается в Совете Безопасности ООН не приведет к миру, такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра иностранных дел, решение Совбеза ООН добавит еще больше проблем и будет способствовать ухудшению конфликта на Ближнем Востоке.

Как сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, об этом Сергей Лавров сказал в ходе встречи со своим египетским коллегой Бадр Абдель Аты.

"Проявляется большое количество проблем. Конечно, такое решение Совета Безопасности едва ли добавит... шансов мирному урегулированию"

– Сергей Лавров

Напомним, Бахрейн совместно с ОАЭ работают над резолюцией Совета Безопасности ООН, согласно которой будет представлен мандат операциям для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

Сообщается, что Россия и Китай эту резолюцию не поддержали.