Лавров прокомментировал резолюцию ООН по Ормузскому проливу

Проект Бахрейна по судоходству в Ормузском проливе, который сейчас обсуждается в Совете Безопасности ООН не приведет к миру, такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам министра иностранных дел, решение Совбеза ООН добавит еще больше проблем и будет способствовать ухудшению конфликта на Ближнем Востоке.
Как сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, об этом Сергей Лавров сказал в ходе встречи со своим египетским коллегой Бадр Абдель Аты.
"Проявляется большое количество проблем. Конечно, такое решение Совета Безопасности едва ли добавит... шансов мирному урегулированию"
– Сергей Лавров
Напомним, Бахрейн совместно с ОАЭ работают над резолюцией Совета Безопасности ООН, согласно которой будет представлен мандат операциям для восстановления судоходства в Ормузском проливе.
Сообщается, что Россия и Китай эту резолюцию не поддержали.