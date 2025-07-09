Вестник Кавказа

Лавров и Рубио пообщались "на ногах" перед саммитом АСЕАН

Лавров и Рубио пообщались "на ногах" перед саммитом АСЕАН
© Фото: пресс-служба МИД России
Сергей Лавров и Марко Рубио кратко пообщались перед началом саммита АСЕАН. Вчера они провели двустороннюю встречу, которая длилась 50 минут.

Руководитель российской дипломатии Сергей Лавров пообщался "на ногах" с американским госсекретарем Марко Рубио перед началом саммита АСЕАН в Малайзии.

Видео краткой беседы распространил МИД России. Лавров и Рубио перед началом встречи о чем-то поговорили, а после этого пожали друг другу руки и разошлись по своим местам.

Напомним, 10 июля глава внешнеполитического ведомства России и руководитель Госдепа США провели двустороннюю встречу, которая длилась 50 минут.

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