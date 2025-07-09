Лавров и Рубио пообщались "на ногах" перед саммитом АСЕАН

Сергей Лавров и Марко Рубио кратко пообщались перед началом саммита АСЕАН. Вчера они провели двустороннюю встречу, которая длилась 50 минут.
Руководитель российской дипломатии Сергей Лавров пообщался "на ногах" с американским госсекретарем Марко Рубио перед началом саммита АСЕАН в Малайзии.
Видео краткой беседы распространил МИД России. Лавров и Рубио перед началом встречи о чем-то поговорили, а после этого пожали друг другу руки и разошлись по своим местам.
Напомним, 10 июля глава внешнеполитического ведомства России и руководитель Госдепа США провели двустороннюю встречу, которая длилась 50 минут.