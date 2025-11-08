Лачин отмечает пять лет со дня освобождения от оккупации

Пять лет назад Азербайджан освободил от оккупации Лачинский район. Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю пятилетия освобождения Лачина.

Ровно пять лет назад был освобожден Лачинский район Азербайджана, президент республики Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю пятой годовщины освобождения Лачина.

Азербайджанский лидер разместил видео с подписью: "История нашей Победы: 1 декабря 2020 Лачин".

Лачинский район был очищен от ВС Армении и возвращен Азербайджану 1 декабря 2020 года, согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Лачин находился под оккупацией многие годы – с 18 мая 1992 года. За это время армянскими оккупантами были разрушили и разграбилены сотни культурных объектов, десятки населенных пунктов, сел и исторических памятников в районе.

На фоне оккупации родину пришлось покинуть 63 341 гражданину Азербайджана, в списках убитых и пропавших без вести более 300 военнослужащих и мирных жителей.

Лачинский район богат природными ресурсами, его оккупация нанесла серьезный ущерб экономике Азербайджана. На территории Лачина имеется ряд целебных источников, запасы ртути, мраморного известняка, Гарагольский государственный природный заповедник и Государственный природный заказник, с редкими видами фауны.

Оккупанты 28 лет игнорировали нормы международного права и резолюции ООН о безоговорочном выводе армянских войск с оккупированных азербайджанских земель.

Освободительная война Азербайджана началась 27 сентября 2020 года, Лачин стал последним районом, который покинули оккупанты.