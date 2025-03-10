Курбан-байрам отпразднуют в четырех мечетях Москвы

Богослужения на Курбан-байрам в этом году в Москве пройдут в четырех мечетях и на двух дополнительных площадках - в Текстильщиках и в Новой Москве, ожидается, что в общей сложности в них примут участие около 200 тысяч верующих.

Праздничные богослужения в один из главных праздников мусульман, Курбан-байрам (Ид аль-Адха), в нынешнем 2025 году пройдут в четырех мечетях столицы и на двух дополнительных площадках - в Текстильщиках и в Новой Москве, сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

Ожидается, что праздничные мероприятия 5 – 6 июня посетят как минимум 200 тысяч верующих, передает РИА Новости.

На время празднования в столице будет перекрыто движение транспорта на нескольких улицах в Центральном, Западном и Северо-Восточном административных округах – в ночь с 5 на 6 июня ограничат движение на участке улицы Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта, а в пятницу до 11.00 закроют проезд по ряду улиц в районе Московской соборной мечети, Мемориальной мечети на Поклонной горе, мечети "Ярдям" и Исторической мечети. Также на них до окончания богослужений будет запрещена парковка.